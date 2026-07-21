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Королев и Куренков обсудили безопасность в Тверской области

Королев и Куренков обсудили безопасность в Тверской области

Королев и Куренков обсудили ключевые направления совместной работы региона и федерального МЧС — совершенствование реагирования на ЧС, развитие спасательной инфраструктуры и укрепление взаимодействия с «Россетями».

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