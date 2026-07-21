Королев и Куренков обсудили безопасность в Тверской области

Королев и Куренков обсудили ключевые направления совместной работы региона и федерального МЧС — совершенствование реагирования на ЧС, развитие спасательной инфраструктуры и укрепление взаимодействия с «Россетями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии