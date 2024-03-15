Избирательные участки открылись в Москве и других регионах Центральной России

Участки для голосования на выборах президента РФ открылись в европейской части России, в том числе в Москве и Московской области, а также регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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