ADAM VAUGHAN/EPA/TASS Кадровые перестановки в ВСУ, решения о которых принимает глава киевского режима Владимир Зеленский, вызывают тревогу за будущее Украины и свидетельствуют о лжи на счет ситуации на фронте.
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