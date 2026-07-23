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Unherd: увольнение Сырского подтвердило бедственное положение ВСУ на фронте

Unherd: увольнение Сырского подтвердило бедственное положение ВСУ на фронте

ADAM VAUGHAN/EPA/TASS Кадровые перестановки в ВСУ, решения о которых принимает глава киевского режима Владимир Зеленский, вызывают тревогу за будущее Украины и свидетельствуют о лжи на счет ситуации на фронте.

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