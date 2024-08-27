Осень на даче: 6 важных советов чтобы правильно завершить сезон Ирэн ОрлонскаяОсенью необходимо предпринять ряд мероприятий для качественной подготовки участка к зимнему периоду и обеспечения его успешного восстановления в следующем сезоне.