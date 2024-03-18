Президент Сальвадора Найиб Букеле: "Сальвадор продолжит покупать по 1 BTC в день"

Президент Сальвадора, Найиб Букеле, объявил о намерении страны продолжать инвестировать в биткоин, утверждая, что они будут покупать по 1 BTC в день до тех пор, пока криптовалюта не станет недоступной для приобретения за обычную фиатную валюту.