Президент Сальвадора Найиб Букеле: "Сальвадор продолжит покупать по 1 BTC в день"

Президент Сальвадора, Найиб Букеле, объявил о намерении страны продолжать инвестировать в биткоин, утверждая, что они будут покупать по 1 BTC в день до тех пор, пока криптовалюта не станет недоступной для приобретения за обычную фиатную валюту.
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