Зачем школьницам платить за беременность: разбираем региональный тренд

Все больше регионов России вводят меры поддержки для беременных несовершеннолетних. Впервые подобная единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей была введена в Орловской области, затем – еще в ряде субъектов ЦФО.
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