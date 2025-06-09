Свердловские полицейские задержали подозреваемых в нападении на журналиста федерального СМИ

Как проинформировал общественность и масс-медиа руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в минувшее воскресенье вечером в отдел полиции № 9 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение от представительницы одного из федеральных СМИ о том, что работники предприятия питания в Верх-Исетском районе города мешали исполнению её профессиональных обязанностей, причинили телесные повреждения.
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