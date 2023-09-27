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Российский военкор опроверг информацию о масштабном наступлении ВСУ в районе Вербового-Работино-Токмака

Российский военкор опроверг информацию о масштабном наступлении ВСУ в районе Вербового-Работино-Токмака

Информация о том, что в районе Ореховского участка Запорожского направления, то есть у Вербового – Работино и далее в направлении Токмака осуществляется мощное наступление ВСУ, не соответствует действительности.

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