Дофаминовая яма: почему после удовольствия появляется чувство пустоты

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Термин «дофаминовая яма» не диагноз и не относится к общепринятым научным понятиям. Обычно так описывают субъективное ощущение снижения мотивации или удовольствия после периода большого количества быстрых стимулов.