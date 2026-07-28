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Дофаминовая яма: почему после удовольствия появляется чувство пустоты

Дофаминовая яма: почему после удовольствия появляется чувство пустоты

Термин «дофаминовая яма» не диагноз и не относится к общепринятым научным понятиям. Обычно так описывают субъективное ощущение снижения мотивации или удовольствия после периода большого количества быстрых стимулов.

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