Дофаминовая яма: почему после удовольствия появляется чувство пустоты

Термин «дофаминовая яма» не диагноз и не относится к общепринятым научным понятиям. Обычно так описывают субъективное ощущение снижения мотивации или удовольствия после периода большого количества быстрых стимулов.
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