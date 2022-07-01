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В активном поиске: чего ждать от рынка в связи с дивидендной политикой компаний

В активном поиске: чего ждать от рынка в связи с дивидендной политикой компаний

Интерес к акциям российских компаний будет сохраняться, несмотря на политическую напряженность в мире, экономическую нестабильность и, как следствие, отсутствие гарантий по сохранности таких вложений, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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