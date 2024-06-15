Fashion: Самые простые и дешевые приемы для создания модного образа: Бабушкино кружево, стиль новогодней елки и др

Модные тенденции сменяют друг друга очень быстро, а сегодня одновременно существует множество ярких трендов – и стиль нулевых, и платья принцесс в рюшах и оборках, и футуристические веяния… Однако можно добавить остромодную нотку и в совершенно нейтральный, минималистичный гардероб, что называется – в стиле «нормкор».