Fashion: Самые простые и дешевые приемы для создания модного образа: Бабушкино кружево, стиль новогодней елки и др

Модные тенденции сменяют друг друга очень быстро, а сегодня одновременно существует множество ярких трендов – и стиль нулевых, и платья принцесс в рюшах и оборках, и футуристические веяния… Однако можно добавить остромодную нотку и в совершенно нейтральный, минималистичный гардероб, что называется – в стиле «нормкор».
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