У дочки Заворотнюк и Чернышева есть сестра? Разоблачение в сети: «Петр скрывал малышку Лили»

Петр Чернышев неоднократно подвергался разоблачениям в социальных сетях. То его подозревали в изменах (ни одна из них не нашла подтверждений или официальных обоснований), то считали, что мужчина в тайне от любимой Заворотнюк завел ребенка от другой женщины.