«Технопром»: вопрос кадров — ключевой для медицины будущего

Дискуссия с участием экспертов от промышленности, образования и науки прошла в рамках сессии «Как построить медицину будущего: настройка системы образования для подготовки кадров в высокотехнологичной медицине».
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