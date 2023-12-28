В Орле вышла первая серия комедийного сериала «Гостишка» о буднях местной гостиницы

Орловцы могут увидеть в свободном доступе первую серию комедийного сериала «Гостишка», автором которого стал орловский режиссёр Евгений Григорьев, известный по трилогии «Путешествие по неизвестной Орловщине».
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