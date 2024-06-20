В Твери иномарка сбила пешехода на переходе

Вчера, 19 июня, в Твери на улице Шишкова произошла авария с участием пешехода. Известно, что в вечернее время суток водитель автомобиля «Тойота Раум» наехал на человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии