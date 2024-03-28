Пьяный водитель,  насмерть сбивший ребенка в Успенском районе Кубани, получил всего 5 лет

Пьяный водитель, насмерть сбивший ребенка в Успенском районе Кубани, получил всего 5 летУспенский районный суд вынес приговор Александру Кагияну, который в конце августа 2023 года в пьяном виде за рулем «Нивы» сбил ребенка.
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