Свёкр выгнал из дома вместе с детьми

5МИНУТКАДети и семьяСвёкр выгнал из дома вместе с детьми Хочу рассказать про свою страшную историю, о том как свёкр, из за материнского капитала из дома выгнал.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWhite VolgaКаким образом на материнский капитал можно приобрести машину?МСМаргарита СладковаВ огороде бузина,а в Киеве дядька.Какой-тотвенегреЛюдмила СпицынаДамочка, не посоветовавшись с мужем, обналичила материнский капитал и втихаря от мужа купила себе машину (я так понимаю?), ибо на материнской капитал машину купить невозможно! Значит просто просрала деньги, которые ей государство выделило на жильё именно для детей! На месте мужа, я бы такую жену тоже отп... ла! Гнать нахрен к маме! Пусть мама теперь её жильём обеспечивает!СергейОна, что дура? Семья копит деньги на квартиру, отрывает от себя и детей. А тут раз и отскок на несколько сотен тысяч рублей или миллион. Тут только физически...Vera DobryaginaНу дура, что сказать...Надоело ей в транспорте ездить. И что, думает, мы все сейчас дружно её поддержим, награду ей на грудь повесим? Конечно, мужу к отцу необязательно было жену тащить, самому-то что, слабо разобраться? Раз уже и избивал, и выгонял, значит было за что.саша дмитренкодевка забыла закон,,г не верь,не бойся,не проси!Комментировать
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