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Первый съезд директоров СССР – попытка противостояния наступающему «дикому» капитализму и разграблению страны

Первый съезд директоров СССР – попытка противостояния наступающему «дикому» капитализму и разграблению страны

Первый съезд директоров СССР – попытка противостояния наступающему «дикому» капитализму и разграблению страны Ирина ПИЧУГИНА Как в сказке сказывается, тридцать лет и три года тому назад, с 6 по 7 декабря 1990 года, в СССР самопроизвольно или, лучше сказать, по самой настоящей воле народа произошло событие, о котором практически нет упоминаний в сети.

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