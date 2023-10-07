Сбежавший из РФ актер Бурковский снимется в новом сезоне сериала “Медиатор”

Андрей Бурковский уехал из России год назад, забрав с собой жену и детей. На своей странице в социальной сети актер активно демонстрирует счастливую жизнь в Америке.
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