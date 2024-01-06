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Мы хотим, чтобы американцы вели себя как в фильмах

Мы хотим, чтобы американцы вели себя как в фильмах

Сначала ты пытаешься сопоставлять реальность с американскими комиксами, а потом у тебя кладбища ломятся от покойников по всей стране.

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Комментарии
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Галина Чужая
Насмешили. У них обязанности только для  вассалов, а все права они себе оставили и делают всё, что им заблагорассудится😀😀😀
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17 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
США самое подлое и мерзское государство....С ОООООЧЕНЬ КРОВАВОЙ И ПОДЛОЙ ..Всё процветание США и АНГЛОСАКСОВ...За счёт ГРАБЕЖА  остальных стран.
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14 час.
Галина Чужая
А чему удивляться-то? Ведь создание самого государства США основано на крови...
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13 час.

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