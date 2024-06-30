Нужна деликатность: депутат Хамзаев высказался об инициативе запрета на ношение никаба

Нина Алихаджиева

Это действительно деликатный вопрос. А начинать надо с того, чтобы поднять вопрос о настоящей национальной одежде разных наций и народностей. Почему эти люди забыли о своей национальной одежде. В СССР всегда с уважением относились к культуре различных стран и народностей . Детям уже с детского сада давали знания того, что каждая нация имеет свой национальный костюм. На утренники детям шили различные национальные костюмы . А никаб, паранджа и другие подобные одежды чужды народам не только России, но и Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии. Вот с этого надо начинать!