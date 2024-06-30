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Нужна деликатность: депутат Хамзаев высказался об инициативе запрета на ношение никаба

Нужна деликатность: депутат Хамзаев высказался об инициативе запрета на ношение никаба

Запрет на ношение никаба в РФ должен проходить постепенно. Такое мнение высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев, член комитета ГД по безопасности, в беседе с URA.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Пусть едут в арабские страны и там закутываются с ног до головы, бороды носят и гнобят своих женщин!
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11 час.
Нина Алихаджиева
Это действительно деликатный вопрос. А начинать надо с того, чтобы поднять вопрос о настоящей национальной одежде разных наций и народностей. Почему эти люди забыли о своей национальной одежде. В СССР всегда с уважением относились к культуре  различных стран и народностей . Детям уже с детского сада давали знания того, что каждая нация имеет свой национальный костюм. На утренники детям шили различные национальные костюмы . А никаб, паранджа и другие подобные одежды чужды народам не только России, но и Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии. Вот с этого надо начинать!
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9 час.
Татьяна Кибишева
Ваххабиту хоть кол на башке теши, он все равно будет отстаивать свое. Непонятно, почему это депутаты и муфтий Москвы так переживают за реакционный Ислам? Ведь у нормальных мусульман запрещено носить никабы, хиджабы и т,д, что случилось? Уж не поменяли ли свою веру те,  кто так ратует за, прямо-таки, любовно-бережную деликатность, которая так необходима им для дальнейшего обострения межнациональной розни на почве конфессиональности???!!!!
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6 час.

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