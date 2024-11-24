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Петербургский дневник

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Ленинградская команда вышла в четвертьфинал «Битвы роботов»

Ленинградская команда вышла в четвертьфинал «Битвы роботов»

Призовой фонд чемпионата составляет 6,6 млн рублей. Команда «БРПЛ» из Всеволожского кванториума Ленинградской области вышла в четвертьфинал чемпионата «Битва роботов», сообщается в Телеграмм-канале областного правительства.

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