Ленинградская команда вышла в четвертьфинал «Битвы роботов»

Призовой фонд чемпионата составляет 6,6 млн рублей. Команда «БРПЛ» из Всеволожского кванториума Ленинградской области вышла в четвертьфинал чемпионата «Битва роботов», сообщается в Телеграмм-канале областного правительства.
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