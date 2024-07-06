Жена бывшего возлюбленного Волочковой Николаева ответила на обвинения в анорексии

Елена Николаев активно демонстрирует свою подтянутую фигуру после вторых родов. 8 мая Елена родила сына Романа от бизнесмена Игоря Вдовина, который ранее состоял в отношениях с балериной Анастасией Волочковой.
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