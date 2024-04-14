Мария Шарапова назвала самый важный матч в карьере

Финал Уимблдона в 2004 году стал воплощением мечты.фото: wikipedia.org/Misty--> Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова назвала финал Уимблдона в 2004 году самым важным матчем в своей спортивной карьере.
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