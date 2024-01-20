Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киев не заботится о жизни своего народа. Об этом 19 января написал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова Кулебы с призывом США понять, что его страна не просит Вашингтон присылать военных для участия в конфликте.