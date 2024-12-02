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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25 2-й этап Ханты-Мансийск Расписание трансляций 6 декабря, пятница Спринт, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Спринт, мужчины 12:00 Матч ТВ 7 декабря, суббота Гонка преследования, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Гонка преследования, женщины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена 8 декабря, воскресенье Большой масс-старт, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Большой масс-старт, мужчины 12:00 Матч ТВ ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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