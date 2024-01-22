Мэр Киева Кличко: на Украине "попахивает авторитаризмом"

Мэр Киева Виталий Кличко полагает, что Украина движется к авторитаризму вместо демократии. По словам Кличко, "некоторые люди" "хотят, чтобы все было централизовано", из-за чего в стране "централизованные СМИ и телевидение".
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