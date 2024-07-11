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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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30 млн евро – отступные за Соболева для клубов РПЛ, 20 млн – для европейских («РБ Спорт»)

30 млн евро – отступные за Соболева для клубов РПЛ, 20 млн – для европейских («РБ Спорт»)

Действующий контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. По информации «РБ Спорт», в договоре футболиста обозначена опция отступных.

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