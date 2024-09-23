Планшет Honor MagicPad 2 протестировали в звуковой лаборатории и на студии звукозаписи и сравнили с конкурентами Накануне начала продаж планшета Honor MagicPad 2 его вместе с несколькими конкурентами протестировали в звуковой лаборатории и на студии звукозаписи.