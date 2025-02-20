Дубай (WTA). 1/4 финала. Мирра Андреева сыграет со Швентек, Рыбакина – с Кенин, Мухова – с Кырстей

Сетка турнира здесь. Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 16 – 22 февраля 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 3 654 963 доллара Открытые корты, хард Четвертьфинал Мирра Андреева (Россия) Ига Швентек (Польша) Дата проведения 20 февраля, 13.
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