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FiNE NEWS

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Медведев прокомментировал заявление Стубба об ударах по России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором тот говорил о возможном поражении России в результате ударов по складам маркетплейса Wildberries и другим объектам.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
александр палено говорит ровно, что от него хотят слышать подельники!
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