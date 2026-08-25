Медведев прокомментировал заявление Стубба об ударах по России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором тот говорил о возможном поражении России в результате ударов по складам маркетплейса Wildberries и другим объектам.
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