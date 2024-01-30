Россия в БРИКС поднимет тему выстраивания общей депозитарной инфраструктуры

Россия во время председательствования в БРИКС (на данный момент в союз входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия) хочет поднять четыре темы в рамках финансовой повестки, рассказала в интервью «РИА Новости» председательница ЦБ Эльвира Набиуллина.