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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили танк ВСУ прямым попаданием высокоточного боеприпаса «Краснополь»

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили танк ВСУ прямым попаданием высокоточного боеприпаса «Краснополь»

На счету артиллеристов из Приморья уже сотни уничтоженных единиц бронетехники ВСУ. .

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