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kino-teatr.ru

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Игорь Миркурбанов поставил спектакль по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»

Игорь Миркурбанов поставил спектакль по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»

В «Ленкоме Марка Захарова» 8 и 10 мая в 19:00 состоится премьера спектакля Игоря Миркурбанова «Ненаглядная сторона» по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», сообщает пресс-служба театра.

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