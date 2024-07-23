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Калужские новости

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В калужском райцентре два года не могут убрать аварийное дерево

В калужском райцентре два года не могут убрать аварийное дерево

В Козельске местные власти не могут спилить огромный аварийный тополь. Жители жалуются на эту ситуацию губернатору, но есть нюанс - Шапша привёл в пример интервью Путина и КарлсонаВ Козельске местные власти не могут спилить огромный аварийный тополь.

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