В калужском райцентре два года не могут убрать аварийное дерево

В Козельске местные власти не могут спилить огромный аварийный тополь. Жители жалуются на эту ситуацию губернатору, но есть нюанс - Шапша привёл в пример интервью Путина и КарлсонаВ Козельске местные власти не могут спилить огромный аварийный тополь.
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