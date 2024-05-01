США обвинили Китай и РФ в развёртывании противокосмических вооружений

Помощник министра обороны Соединённых Штатов по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб заявил, что КНР и Российская Федерация якобы разрабатывают и развёртывают противоспутниковое оружие.
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