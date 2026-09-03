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Царьград

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Reuters: Непалу предстоит восстановить 20 тыс. домов после наводнения

Reuters: Непалу предстоит восстановить 20 тыс. домов после наводнения

26 августа на севере Непала мощный паводок уничтожил 7 500 домов, унес жизни 1 252 человек, и 4 875 людей остаются пропавшими.

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