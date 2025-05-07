"Пряники" не сработали": на Западе молят Трампа пойти на все условия Путина

Алексей Горшков

Мне всегда было непонятно: как ИНИЦИАТОР конфликта может быть ПОСРЕДНИКОМ на переговорах о его ПРЕКРАЩЕНИИ ?! А, вообще-то, я, кажется понял ИСТИННЫЙ ПЛАН американцев! Никакого мира, естественно, они не хотят! Если подумать - американцы из конфликта, видимо - действительно всё-таки выйдут, но не ради замирения России и Украины, а просто перевалив всю поддержку "Незалежной" на плечи европейских стран - ИМ ПРОСТО ВЫГОДНО его затягивание, ОБЕСКРОВЛИВАЮЩЕЕ КОНКУРЕНТОВ - как РФ, так и ЕС - И РАЗВЯЗЫВАЮЩЕЕ ИМ РУКИ НА ВОСТОКЕ !!! Я уже уверен, что усилия Трампа направлены на подавление НЕ КИЕВСКОЙ (он уже убедился, что там - абсолютно недоговороспособные отмороженные неадекваты), а поддерживающей её ЕВРОПЕЙСКОЙ верхушки! Боюсь и предположить, но похоже, что, принимая во внимание, что Трамп стал президентом США, и его, несмотря на все его крутые меры, до сих пор не грохнули - само Deep state ("глубинное государство") на сторону его и более-менее адекватных политиков встало, насмотревшись на им же усаженных во власть ИДИОТОВ из демпартии США (их Трамп УЖЕ победил) и политической верхушки Европы (это ему ещё предстоит, но при поддержке "глубинного государства" он и это сделает - НА ТО ОН ИМ И ПОСТАВЛЕН) ! Это, вроде бы, и не было нашей задачей, хотя - как знать... А европейские ДЕГЕНЕРАТЫ (не такие отмороженные, как киевские - но "ТЕ ЕЩЁ") в ближайшее время - без помощи США и Deep state - САМИ СЕБЯ СОЖРУТ !!!