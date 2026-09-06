Планируются встречи Путина с Си Цзиньпином и Трампом на саммите АТЭС

Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября в Шэньчжэне, могут пройти отдельные встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.