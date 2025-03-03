США и Украина вскоре подпишут соглашение о ресурсах — сенатор Фицпатрик

В скором будущем между США и Украиной будет подписано соглашение по минеральным ресурсам, которое приведет к помощи в безопасности Киева, заявил американский конгрессмен Брайан Фицпатрик 3 марта по итогам разговора с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в своем аккаунте в соцсети Х.