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Перелом в СВО: генерал Липовой заявил о подготовке решающего удара по инфраструктуре Киева

Перелом в СВО: генерал Липовой заявил о подготовке решающего удара по инфраструктуре Киева

Перелом в СВО: генерал Липовой заявил о подготовке решающего удара по инфраструктуре Киева Юлия ЧелкановаРоссийские вооруженные силы перешли к систематическому уничтожению объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры в Киевской области.

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