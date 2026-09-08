Перелом в СВО: генерал Липовой заявил о подготовке решающего удара по инфраструктуре Киева Юлия ЧелкановаРоссийские вооруженные силы перешли к систематическому уничтожению объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры в Киевской области.