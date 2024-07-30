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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ассунсао о Неймаре: «Феномен. Если он решил не быть лучшим игроком мира, мы должны это уважать. Но без него сборная и дальше будет без трофеев» 

- Вы играли вместе с Неймаром в «Сантосе». Мог ли он добиться большего со своим огромным талантом? Мы много говорим об этом в Бразилии.

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