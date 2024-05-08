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Захарова: военные Франции станут целями для армии РФ, если появятся на Украине

Захарова: военные Франции станут целями для армии РФ, если появятся на Украине

Военнослужащие Франции неизбежно станут целями армии Российской Федерации, если появятся на Украине. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, информирует ТАСС.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Франция должна стать целью для армии РФ, если военные французики появятся на украине!
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