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Поварёнок с лучшими рецептами

20 525 подписчиков

Перец в сладкой заливке

Перец в сладкой заливке

Делаю этот перец не один год, пробовала несколько рецептов, но этот нравится больше всех. Хороший вариант для закуски, для добавления к основным блюдам или бутербродам.

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