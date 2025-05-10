Управление импульсивным поведением

Почему мы действуем на автомате Импульсивное поведение — словно кнопка «сейчас же» в нашем мозге. Оно заставляет покупать ненужные вещи на распродаже, отправлять резкие сообщения или съедать целую пачку печенья за пять минут.
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