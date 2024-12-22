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  • Ингерман Ланская
    ну-ка, крутой воякака - хенералисмус, покажи как надо воевать!!!За ночь над Росси...
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Доктор Мясников предостерег от злоупотребления парацетамолом

Доктор Мясников предостерег от злоупотребления парацетамолом

Медик предупредил о вреде парацетамола. Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников рассказал о лекарстве, которое является одним из самых безопасных обезболивающих препаратов, но может быть и ядом.

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