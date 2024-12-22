Доктор Мясников предостерег от злоупотребления парацетамолом

Медик предупредил о вреде парацетамола. Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников рассказал о лекарстве, которое является одним из самых безопасных обезболивающих препаратов, но может быть и ядом.
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