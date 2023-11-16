Си Цзиньпин призвал Байдена отменить односторонние санкции США в отношении Китая

Китай настаивает на отмене односторонних санкций США, так как они мешают народу развиваться. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, о чем сообщило китайское информагентство «Синьхуа» в четверг, 16 ноября.