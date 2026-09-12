«Юнайтед» помешают ошибки в обороне.Четвертый тур АПЛ подарит первое в сезоне манчестерское дерби. «Манчестер Юнайтед» уже успел потерять очки с «Халл Сити» и «Эвертоном», тогда как «МанСити» выиграл все три матча чемпионата.