«Юнайтед» помешают ошибки в обороне.Четвертый тур АПЛ подарит первое в сезоне манчестерское дерби. «Манчестер Юнайтед» уже успел потерять очки с «Халл Сити» и «Эвертоном», тогда как «МанСити» выиграл все три матча чемпионата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым