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Мареска не проиграет первое дерби, а «Олд Траффорд» увидит минимум три гола. Прогноз на «МЮ» — «Манчестер Сити»

Мареска не проиграет первое дерби, а «Олд Траффорд» увидит минимум три гола. Прогноз на «МЮ» — «Манчестер Сити»

«Юнайтед» помешают ошибки в обороне.Четвертый тур АПЛ подарит первое в сезоне манчестерское дерби. «Манчестер Юнайтед» уже успел потерять очки с «Халл Сити» и «Эвертоном», тогда как «МанСити» выиграл все три матча чемпионата.

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