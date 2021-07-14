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Весной 2021 года на военную службу в Самарской области призвали около 3 тысяч граждан

Как сообщил в ходе пресс-конференции 14 июля 2021 года военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин, на заседание призывных комиссий прибыли практически все граждане, которых призвали на службу, работали 46 призывных пунктов.

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