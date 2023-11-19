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“Ну, ты уже совесть имей, приди уже, наконец”, – актриса Алена Яковлева не простила бросившего семью отца Юрия Яковлева

“Ну, ты уже совесть имей, приди уже, наконец”, – актриса Алена Яковлева не простила бросившего семью отца Юрия Яковлева

Актриса Алена Яковлева так и не простила своего отца Юрия Яковлева, который бросил семью. Успешная артистка откровенно призналась, что в детстве ее воспитывал отчим, а вот знаменитый на всю страну родитель не уделял должного внимания.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Алена Яковлева КРАСИВАЯ!!
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13 час.
ФХ
Фердинанд Хисматуллин
Почеиу фамилию не поменяла ...? А Отца парафинит...
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12 час.
СГ
Светлана Грушкина
А мне нравится Алёна, обожаю смотреть фильмы с её участием. Оптимистка, женственная и красавица. 👍👍👍
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45 мин.

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